الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 71,660 شهيدا، و171,419 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,660

وأفادت مصادر طبية، الاثنين، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية استُشهد 3 فلسطينيين، بينهم شهيد جرى انتشال جثمانه، وأصيب 20 آخرون بنيران الاحتلال وقصفه، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وبينت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 486، وإجمالي الإصابات إلى 1,341، فيما جرى انتشال 714 جثمانا.