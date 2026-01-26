ظهرت خلاص… نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 06:29 مساءً - أعلنت عدد من المدارس الثانوية ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026 وذلك عبر الصفحات الرسمية للمدارس على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها في الكشوف النهائية.

وأكدت إدارات المدارس أن النتيجة أصبحت متاحة للطلاب داخل المدارس بالاسم ورقم الجلوس حيث يمكن للطلاب الاطلاع على درجاتهم كاملة في جميع المواد الدراسية، إلى جانب نسبة النجاح والتقديرات التفصيلية لكل مادة.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي

أوضحت المدارس آلية توزيع درجات الفصل الدراسي الواحد، والتي جاءت على النحو التالي:

امتحان الفصل الدراسي: 30%

الاختبار الشهري الأول: 15%

الاختبار الشهري الثاني: 15%

السلوك والمواظبة: 10%

كشكول الحصة والواجبات: 15%

التقييم الأسبوعي: 15%

ويهدف هذا النظام إلى تقييم مستوى الطالب بشكل تراكمي وعدم الاعتماد فقط على الامتحان النهائي.

الاستعلام عن نتائج الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

للاستعلام الصحيح عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تضمن الوصول إلى النتيجة بسهولة ودقة:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القاهرة.

بعد ذلك يجب إدخال رقم الجلوس أو الرقم القومي للطالب بشكل صحيح داخل الخانة المخصصة.

ثم يتم كتابة اسم الطالب كاملًا مع تحديد الشعبة الدراسية إذا كان الموقع يطلب ذلك.

عقب الانتهاء من إدخال البيانات يتم الضغط على زر الاستعلام لتظهر النتيجة التفصيلية مباشرة.

يفضل في النهاية الاحتفاظ بنسخة من النتيجة سواء عن طريق طباعتها أو حفظ صورة منها على الهاتف أو الكمبيوتر للرجوع إليها لاحقًا.