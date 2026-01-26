الفنان نادر أبو الليف يفضح مذيعة شهيرة: حظرتني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 06:29 مساءً - تصدر الفنان المصري "نادر أبو الليف" حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفه تفاصيل خلافه مع مذيعة شهيرة، بعدما ظهر في برنامجها عدة مرات دون أن يحصل على أي أجر لقاء ظهوره.

وأوضح أبو الليف أن المذيعة، التي كان يصفها بأنها صديقة مقربة جدًا، استضافته أكثر من مرة لدعمها، قبل أن تقوم بحظره بعد أن أخذت غرضها منه على حد وصفه.

وذكر الفنان عبر حسابه على فيسبوك بعض التفاصيل الشخصية، مشيرًا إلى أن اسم نجل المذيعة يبدأ بحرف "ي"، وأن أول حرف من اسمها هو "N"، كما أكد أنه مستعد لنشر الصور التي تجمعهما وذكر اسم القناة والبرنامج الذي ظهرت عليه.

وفي تطور لاحق، كشف أبو الليف أن المذيعة حاولت تصحيح الوضع، وعرضت دفع مستحقاته المالية، لكنه رفض الأمر واكتفى بإنهاء الصداقة بينهما، مؤكدًا مقولة "العفو عند المقدرة من شيم الرجال".