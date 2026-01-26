الباقة كاملة على المفتوحة.. تردد قنوات أوربت بلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 06:29 مساءً - مع التطور المستمر في عالم القنوات الفضائية، تواصل قنوات أوربت بلس جذب ملايين المشاهدين في الوطن العربي بمحتواها المتنوع بين الدراما، الأفلام، والحكايات، ومع كثرة التحديثات على الأقمار الصناعية، يبحث الكثيرون عن تردد قنوات أوربت بلس الجديد لضمان مشاهدة مستقرة وبجودة عالية دون انقطاع، كما تُعد شبكة قنوات أوربت بلس من الشبكات التلفزيونية التي تهتم بتقديم محتوى ترفيهي متنوع يناسب جميع أفراد الأسرة، حيث تضم مجموعة من القنوات المتخصصة في الدراما العربية والأفلام الحديثة والكلاسيكية والمسلسلات الاجتماعية.

تردد قنوات أوربت بلس الجديد

حرصًا من إدارة القنوات على تحسين جودة الإشارة بدون تشويش أو انقطاع، يتم تحديث ترددات قنوات أوربت بلس، وفيما يلي الترددات الخاصة بالقنوات:

تردد قنوات أوربت المفتوحة

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز نايل سات 12562 أفقي (H) 27500

تردد قناة أوربت دراما

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز نايل سات 11603 رأسي (V) 27500

تردد قنوات أوربت حكايات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز نايل سات 11595 رأسي (V) 27500

تردد قناة أوربت موفيز