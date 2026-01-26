بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل اقوى الادوية المنومه..كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن كل اوجاعك!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر العصفر من الأعشاب الغنية بالمركبات النشطة التي تساهم في تحسين جودة النوم بشكل طبيعي. يحتوي العصفر على الكورستين الذي يتميز بتأثيراته المضادة للأكسدة والالتهابات، كما يساعد في تقليل التوتر والقلق. إضافةً إلى ذلك، يحتوي العصفر على اللوتين الذي يدعم صحة العين ويعزز راحة النوم، والزعفرانين الذي يخفف الاكتئاب ويحسن المزاج، مما يجعل النوم أكثر عمقًا وهدوءًا.

طرق استخدام العصفر للنوم

يمكن الاستفادة من العصفر بعدة طرق سهلة. أولًا، يمكن شرب شاي العصفر بتحضير ملعقة صغيرة من مسحوق العصفر في كوب ماء مغلي وتركه لمدة 10 دقائق قبل التصفية والتناول قبل النوم. ثانيًا، تتوفر كبسولات العصفر التي تحتوي على مسحوقه أو الكوركومين، ويمكن تناولها حسب توجيهات الطبيب. ثالثًا، يمكن استخدام زيت العصفر في التدليك أو الاستحمام لتحفيز الاسترخاء وتهيئة الجسم للنوم، مما يعزز الاستفادة من خصائصه المهدئة.

الجرعة الآمنة والتحذيرات

تتراوح الجرعة اليومية الآمنة من العصفر بين 300 إلى 1000 ملليجرام، ويفضل تقسيمها على مدار اليوم. أظهرت الدراسات العلمية أن العصفر يقلل من مستويات الكورتيزول المرتبطة بالتوتر، ويزيد من إفراز الميلاتونين الذي ينظم النوم، كما يحسن وظائف الجهاز العصبي المركزي. مع ذلك، يجب على الحوامل والمرضعات، وأصحاب مشاكل الكلى أو الكبد، استشارة الطبيب قبل الاستخدام، وكذلك الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة. الالتزام بالجرعات والتوجيهات الطبية يضمن تحقيق أفضل النتائج دون مخاطر صحية، ويجعل العصفر خيارًا طبيعيًا فعالًا لتحسين النوم وجودته.