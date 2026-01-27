تحذير.. سحب منتج الأرز المقلي من الأسواق لهذا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 03:33 مساءً - أزمة كبرى تعرضت لها سلسلة متاجر تيسكو البريطانية بسبب لأحد منتجاتها الغذائية الشهيرة، لاحتوائه على مادة مسببة للحساسية.

مع العلم أن تلك المادة غير مدونة على الملصق الخاص بالمنتج، مما يمثل خطر كبير على المستهلكين، خاصة المصابين ببمرض السيلياك أو بحساسية القمح أو الغلوتين.

وناشدت الشركة بسرعة سحب منتج الأرز المقلي بوزن 350 جرامًا من الأسواق من جميع فروعها، وذلك لأن عدم وضع بيانات المكونات على الملصق يشكل خطرًا على مصابي حساسية القمح أو الغلوتين، وكذلك مرضى السيلياك.

وذلك باعتبار أن القمح يُعد من أكثر مسببات الحساسية الغذائية شيوعًا، وقد يسبب الحكة والتورم والقيء، والشرى، وصعوبة التنفس في الحالات الشديدة وكذلك مهاجمة بطانة الأمعاء، الانتفاخ والإسهال والإرهاق.

وحذرت الشركة العملاء بعدم تناولها هذا المنتج مطلقًا، وإعادته إلى فروع تيسكو لاسترداد قيمته بالكامل.