 جوتيريش يؤكد ضرورة اعتراف الولايات المتحدة بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بشكل عاجل

الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في تصريحاته الأخيرة، أهمية اعتراف الولايات المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددًا على ضرورة مواجهة جميع الجهود الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض حل الدولتين. جاء ذلك في مداخلة له خلال لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية.

مرحلة جديدة في اتفاق غزة

أوضح جوتيريش أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تتطلب انسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ونزع سلاح الجماعات المسلحة. ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من جهود أكبر لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

التحديات الإنسانية في غزة

وأشار إلى أهمية التعامل مع الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تحتاج المنطقة إلى أكثر من مجرد توفير الغذاء. وأكد على ضرورة وقف بناء المستوطنات وأعمال الهدم والإخلاء، ووضع حد لعنف المستوطنين في الضفة الغربية.

توزيع القوى العالمية

في حديثه عن القضايا العالمية، أشار جوتيريش إلى أن الهيمنة لدولة واحدة لن تحل مشكلات العالم. واعتبر أن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني يعد أمرًا حيويًا لتجنب الأزمات ذات العواقب الوخيمة على السلم والأمن الدوليين.

مستقبل السلام في الشرق الأوسط

تنبأ جوتيريش بأن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب تعاونًا مسؤولًا بين مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار والجهود الدبلوماسية لتحقيق ذلك.