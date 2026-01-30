الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن معبر رفح مع مصر سيفتح مجددا الأحد.

الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبر رفح في غزة الأحد



وكان الجيش الإسرائيلي قد سيطر على المعبر في أيار 2024، خلال عملية برية شنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أُغلق المعبر ودُمّرت مبانيه منذ ذلك الحين.



وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي بأن الولايات المتحدة توصلت إلى تفاهم مع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.



وذكرت الإذاعة عن مصادر قولها إن التفاهم بين واشنطن ومكتب نتنياهو تم التوصل إليه منذ الأسبوع الماضي.