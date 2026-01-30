الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة مواسير الغاز الطبيعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 04:27 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا قيام تشكيل عصابى بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة مواسير الغاز من المناطق تحت الإنشاء وتكسيرها على هيئة حبيبات وبيعها مُستخدمين سيارات نقل بقنا.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط مرتكبى الواقعة

(9 عناصر جنائية) ، وعُثر بحوزتهم على (110 ماسورة غاز وكمية كبيرة من القطع والحبيبات البلاستيكية "الناتجة عن تكسير المواسير" تزن حوالى "20 طن ونصف " مبلغ مالية ، 32 هاتف محمول ، 6 أختام لشركات خاصة "مقلدة")، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مواسير الغاز الطبيعى من المواقع تحت الإنشاء وتكسيرها إلى قطع وحبيبات بلاستيكية وإعادة بيعها والتربح منها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.