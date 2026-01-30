الأوقاف: التراويح 8 ركعات فى مسجد مصر الكبير بقيادة نجوم برنامج دولة التلاوة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 04:27 مساءً - قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف إن المساجد خلال شهر رمضان تمثل مساحة وعي وطمانينة ومنبرا يخاطب العقل والقلب، موضحا أن الوزارة أنهت جزءا كبيرا من استعداداتها للشهر الكريم، مع التركيز على تقديم محتوى ميداني وإلكتروني وبث مباشر عبر الشاشات.

أوضح الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن 269 مسجدا في مختلف المحافظات خصصت للإفطار والسحور، فيما ستقام صلوات التراويح في خمس مساجد كبرى تشمل مسجد سيدنا الإمام الحسين ومسجد سيدنا عمرو بن العاص ومسجد مصر الكبير فى العاصمة الجديدة ومسجد العزيز الحكيم في المقطم ومسجد العلي العظيم، مع إقامة أنشطة نوعية مصاحبة للمناسبات الدينية خلال الشهر الكريم.

كشف عن أن التروايح فى مسجد مصر الكبير سيكون 8 ركعات، وسيؤم المصلين فيها عدد من نجوم برنامج دولة التلاوة.

التراويح والاعتكاف

أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن صلاة التراويح متروكة للإدارات الفرعية للمساجد وفق جمهور كل مسجد، حيث سيصلي في مسجد سيدنا الحسين عشرين ركعة بقيادة كبار القراء وعدد من نجوم برنامج دولة التلاوة، بينما في مسجد مصر الكبير ستكون التراويح ثمان ركعات بقيادة نجوم البرنامج، مشيرا إلى تخصيص 9719 مسجدا للتهجد والاعتكاف، منها 4812 مسجد على مستوى الجمهورية للاعتكاف.

التيسير والضوابط

أوضح الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن الوزارة تتيح الاعتكاف بوعي، مؤكدا على مراعاة الطلاب والموظفين بحيث لا يؤثر الاعتكاف على الدراسة أو العمل، كما يتم التنسيق مع مؤسسات الدولة لضبط سير هذه الفعاليات بشكل منظم.