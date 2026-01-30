الرياض - كتبت رنا صلاح - نشرت قناة dmc البرومو الأول لمسلسل “حكاية نرجس”، والذي يشارك في بطولته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان حمزة العيلي، حيث تم تحديد عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني لعام 2026. وصرحت القناة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بأن المسلسل يناقش موضوعات هامة حول اتخاذ القرارات المصيرية في الحياة، مؤكدة على أن الجمهور سيتابع أحداثاً مثيرة تُظهر صراعات داخلية وخارجية.

مسلسلات رمضان 2026 تثير الحماس مع إصدار برومو مسلسل حكاية نرجس الجديد

بوسترات مسلسل حكاية نرجس

طرحت قناة الحياة البوسترات الفردية لأبطال مسلسل “حكاية نرجس”، حيث عبرت عن حماسها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. وذكرت القناة أنه سيتم تقديم كوكبة من ألمع النجوم في تجربة درامية تحمل في طياتها نقاشات حول التحديات النفسية والضغوط المجتمعية التي تواجه الأفراد، مما يعزز أهمية الأعمال الدرامية الهادفة.

أبطال مسلسل حكاية نرجس

يضم مسلسل “حكاية نرجس” مجموعة من الفنانين المتميزين إلى جانب ريهام عبد الغفور، ومنهم حمزة العيلي ويوسف رأفت وعارفة عبد الرسول وأحمد عزمي. العمل من تأليف عمار صبري وإخراج سامح علاء، وسيتم عرضه عبر قنوات المتحدة ومنصة “watch it”، مما يضمن انتشار العمل بشكل واسع.

قصة مسلسل حكاية نرجس

تتناول أحداث المسلسل شخصية ريهام عبد الغفور التي تؤدي دور “نرجس”، التي تعاني من مشكلات كبيرة تدور حول موضوع الإنجاب، حيث تكافح بعد تجربة الطلاق. يتناول العمل قضايا المرأة ودورها في المجتمع، ويعرض التحديات التي تواجهها خاصة في ظل الضغوطات الاجتماعية والنفسية بسبب العقم، على أن تتصاعد الأحداث في كل حلقة لتبقي المشاهدين متابعين بشغف.