 تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات

الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، إن تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل القضايا بينهما، مجددا أن أنقرة تعارض التدخل الأجنبي في إيران.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول، قال فيدان، إنه من المهم استئناف المحادثات الأميركية الإيرانية بشأن البرنامج النووي الإيراني لتخفيف التوتر بالمنطقة.

وأضاف فيدان أنه تحدث إلى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، أمس الخميس، وأنه سيستمر في التواصل مع مسؤولين أميركيين بشأن إيران.

وأعرب عن أمله في إمكانية التوصل لحل لتجنب أي صراع وعزلة إيران.