الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الخارجية هاكان فيدان، الجمعة، إن تركيا تراجع عن كثب اتفاق اندماج جرى التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

تركيا: نتابع عن كثب اتفاقية الاندماج بين دمشق وقسد



وأضاف فيدان للصحفيين في إسطنبول خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني: "ندرس عن كثب اتفاق الاندماج؛ الاندماج الحقيقي يصب في مصلحة سوريا، والأطراف تدرك بالفعل شروطه"​.



وكان وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى قد ذكر عبر "إكس" إنه تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.



ووفق مصطفى يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات قسد، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.



كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين.



وبحسب مصطفى تم الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. يهدف الاتفاق إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.