الرياض - كتبت رنا صلاح - صرح مسؤول إقليمي الثلاثاء بأن أولوية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة هذا الأسبوع في إسطنبول هي تجنب أي صراع وخفض حدة التوتر بين الجانبين، مضيفا أنه تم توجيه الدعوة أيضا إلى مجموعة من القوى بالمنطقة للمشاركة.

أولوية محادثات إيران والولايات المتحدة في إسطنبول تجنب الصراع

وقال المسؤول إنه من بين الدول التي تلقت دعوة للمشاركة في المحادثات على مستوى وزراء الخارجية باكستان والسعودية وقطر ومصر وعُمان والإمارات.



وأوضح المصدر أن إطار المحادثات لم يتضح بعد لكن "الاجتماع الرئيسي" سيعقد الجمعة، وأن من المهم بدء الحوار بين الطرفين لتجنب المزيد من التصعيد.



وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الثلاثاء على ضرورة مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة لضمان المصالح الوطنية، شريطة تجنب "التهديدات والتوقعات غير المعقولة".



وقال بيزشكيان في منشور له على موقع إكس "مع الأخذ في الاعتبار مطالب الدول الإقليمية الصديقة بالاستجابة لاقتراح الرئيس الأميركي بإجراء مفاوضات، فقد وجهت وزير الخارجية بتهيئة الظروف لمفاوضات عادلة ومنصفة... في حال توافر مناخ خال من التهديدات والتوقعات غير المعقولة".



والاثنين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن هناك محادثات جارية مع إيران في ظل تصاعد التوتر، مضيفا "نريد أن نرى اتفاقا عبر التفاوض مع إيران".



وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض "لدينا سفن متجهة إلى إيران الآن، سفن كبيرة... ونجري محادثات مع إيران. سنرى كيف ستسير الأمور"، محذرا من أن "أمورا سيّئة" ستحدث إذا فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق.



وكان موقع أكسيوس ذكر، نقلا عن مصدرين مطلعين أنه من المتوقع أن يجتمع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة في اسطنبول لمناقشة اتفاق نووي محتمل.



وأشارت رويترز نقلا عن دبلوماسي أنه من المتوقع أن تشارك بعض دول المنطقة مثل السعودية والإمارات وعُمان ومصر في الاجتماع.





