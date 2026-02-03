مدرستك فى مصر.. رابط التقديم لمبادرة جديدة لأبناء المصريين فى الخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 03:30 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن بدء تنفيذ مبادرة «مدرستك في مصر للمصريين في الخارج»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال إطلاق النسخة التجريبية من المنصة التعليمية الإلكترونية المخصصة لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، مجانًا وبدون رسوم خلال فترة التشغيل التجريبي.

وتستهدف المبادرة الطلاب المصريين المقيمين في كل من الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، قطر، سلطنة عمان، اليونان، رومانيا، فرنسا، وإيطاليا.

وتهدف المنصة إلى دعم العملية التعليمية لأبناء المصريين بالخارج وربطهم بالمناهج الدراسية المصرية، حيث توفر فصولًا رقمية تفاعلية يقدمها نخبة من المعلمين، تشمل مراجعات ودروسًا تعليمية مباشرة، إلى جانب تقديم الدعم التعليمي اللازم للطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

المراحل الدراسية والمواد المتاحة:

المرحلة الابتدائية

• الصف الثالث الابتدائي: لغة عربية – لغة إنجليزية – رياضيات – رياضيات لغات

• الصف الرابع الابتدائي: لغة عربية – لغة إنجليزية – علوم – دراسات – تكنولوجيا

• الصف الخامس الابتدائي: لغة إنجليزية – علوم – دراسات – تكنولوجيا

المرحلة الإعدادية

• الصف الأول الإعدادي: لغة عربية – لغة إنجليزية – رياضيات – علوم – دراسات

• الصف الثاني الإعدادي: لغة عربية – لغة إنجليزية – رياضيات – علوم – دراسات

• الصف الثالث الإعدادي: لغة عربية – لغة إنجليزية – رياضيات – رياضيات لغات – علوم – دراسات

المرحلة الثانوية

• الصف الأول الثانوي: لغة عربية – لغة إنجليزية – لغة فرنسية ثانية – رياضيات – علوم متكاملة – علوم متكاملة لغات – تاريخ – فلسفة ومنطق – تربية دينية – برمجة وذكاء اصطناعي (لغات)

• الصف الثاني الثانوي: لغة عربية – لغة إنجليزية – لغة فرنسية ثانية – رياضيات – فيزياء – كيمياء – أحياء – جيولوجيا وعلوم بيئية – تاريخ – جغرافيا – علم نفس

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم أبناء المصريين بالخارج وتيسير متابعتهم للمناهج التعليمية المصرية.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل والاستفادة من خدمات المنصة عبر الرابط التالي:

https://madrastak.moe.edu.eg