ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 03:29 مساءً - نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس أصبحت متاحة الآن لجميع الطلاب، وذلك عقب قيام اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالتوقيع على قرار اعتمادها قبل قليل، وتأتي هذه الخطوة لتنهي حالة الترقب التي عاشها أولياء الأمور والطلاب خلال الأيام الماضية، حيث بات بإمكان الجميع الحصول على تقديراتهم في كافة المواد الدراسية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2026 رسمياً، بعد مراجعة دقيقة لجميع الدرجات، حيث وقع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على اعتماد النتيجة، ليصبح بإمكان الطلاب الاطلاع عليها فوراً عبر الروابط الرسمية.

كما أوضح الدكتور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن أعمال المراجعة ورصد الدرجات أجريت بدقة متناهية، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل دون أخطاء.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الإعدادية المنوفية برقم الجلوس

يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة بسهولة من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمديرية أو بوابة محافظة المنوفية من هنا. اختيار قسم نتائج الشهادة الإعدادية. إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص. عرض الدرجات التفصيلية لكل مادة والمجموع الكلي وحالة النجاح.

المواد المشمولة في النتيجة

ويذكر أن تشمل النتيجة درجات المواد الأساسية وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، مع إعادة التحقق من الرصد عدة مرات للتأكد من الدقة التامة.