محافظ الجيزة يشهد فعاليات «اليوم العالمي للأسرة والسلام» بحضور وزير الصحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 03:30 مساءً - شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة والسلام والتي دشنها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لملف تنمية الأسرة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان وفقًا لرؤية مصر 2030.

وذلك بحضورهند عبد الحليم نائب المحافظ وقيادات وزارة الصحة ووكلاء مديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية من بينها منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأغذية العالمي.

ومن جانبه ثمّن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجهود المبذولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة مشيدًا بتجربة مراكز تميز الرعاية الصحية الأولية بمركز ومدينة البدرشين والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين جودة الخدمة الصحية والبعد الإنساني والاجتماعي مؤكدًا حرص المحافظة على دعم وتعميم النماذج المتميزة التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة تعمل على تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل ودعم الاستقرار الأسري بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة الحياة خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

واختُتمت الفعالية بتكريم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة عفاف إبراهيم وكيل مديرية الشئون الصحية بالجيزة والدكتور محمود إبراهيم مدير الإدارة الصحية بالبدرشين تقديرًا لجهودهم المتميزة في تنفيذ وتطبيق مشروع مراكز تميز الرعاية الصحية الأولية بالبدرشين .