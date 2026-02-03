العائدون إلى غزة يشيدون بالدور المصري ويكشفون صعوبات الانتظار.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 03:30 مساءً - قالت سيدة فلسطينية عائدة لقطاع غزة بعد فتح معبر رفح، إن « المصريون قاموا بالواجب حلو معانا، أشهد أنهم قاموا بواجب حلو»، منددا بما فعله «اليهود» أثناء عبورها للقطاع عبر المعبر.

وقدمت العديد من الدول والسلطات الفلسطينية، ولجنة إدارة غزة، الدور الاستثنائي والمسؤول الذي اضطلعت به جمهورية مصر العربية، قيادةً وشعباً، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فتح معبر رفح في الاتجاهين.

ووصلت صباح اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من الفلسطينيين العائدين الى قطاع غزة، إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري.

واشتكى العائدون وعددهم 12 مواطنا فقط من ساعات الانتظار الطويلة حيث وصلوا مجمع ناصر الطبي الساعة الحادية عشر مساء رغم تواجدهم من الفجر في الجانب المصري من الحدود.

وتحدثت ثلاث فتيات على الأقل إلى عن اقتيادهم مقيدات وعصابات فوق أعينهن وتهديدهن بالاعتقال من قبل ضباط الاحتلال الاسرائيلي.