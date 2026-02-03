نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتراجع عند التسوية وسط تقلبات حادة في أسعار المعادن الثمينة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 فبراير 2026 04:06 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار الذهب عند التسوية يوم الاثنين، بعد موجة من التقلبات الشديدة في أسواق المعادن الثمينة، نتيجة زيادة متطلبات الهامش في بورصة شيكاغو، ما زاد من وتيرة البيع الحاد خلال الجلسات الماضية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 4% ليصل إلى نحو 4 653.50 دولارًا للأونصة، بعد تراجع بنسبة تقارب 10% في وقت سابق من الجلسة. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.6% لتبلغ 4 666 دولارًا عند التسوية.

وكان الذهب قد سجل مستوى قياسي مرتفعًا عند 5 594.82 دولارًا للأونصة في جلسات سابقة قبل الهبوط الحاد. كذلك انخفضت العقود الفيدرالية الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير إلى 4 739.60 دولارًا للأونصة.

وشملت موجة التراجع المعادن النفيسة الأخرى، حيث هبطت الفضة الفورية نحو 10% بعد أن سجلت مستوى قياسي عند 121.64 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاتين والبلاديوم بنسب ملحوظة أيضًا.

وأوضح محللون أن المعادن الثمينة ما زالت في حالة تقلب مستمرة، وأن هذا التراجع لا يعني بالضرورة بداية اتجاه هبوطي طويل الأمد، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

