استعلم من هنا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 03:29 مساءً - اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، منذ قليل نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة نجاح بلغت 87,89 % في المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين للامتحانات 89878 طالبًا، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لضمان سير العملية التعليمية بشكل دقيق وشفاف لجميع الطلاب في المحافظة.

نتائج الصفوف الخاصة

كما اعتمد المحافظ نتيجة الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2026 بنسبة نجاح 84.38 % بعد حضور 32 طالبًا، فيما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80,3 % من بين 5677 طالبًا تقدموا للامتحان وحضر منهم 5437 طالب.

اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين

بالإضافة إلى اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2026 بنسبة نجاح 50 % بحضور 18 طالبًا، كما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 99,42 % حيث بلغ عدد المتقدمين 171 طالبًا، مما يعكس الاهتمام بجميع فئات الطلاب وتقديم الدعم المناسب لهم لضمان حقوقهم التعليمية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المنوفية

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية الحصول على نتيجة 3 إعدادي 2026 بصيغة PDF أو عبر الموقع الإلكتروني، من خلال اتباع خطوات بسيطة، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي للشهادة عبر الرابط المباشر، ثم إدخال رقم جلوس الطالب، والضغط على أيقونة عرض النتيجة، لتظهر النتائج بشكل مباشر وواضح.