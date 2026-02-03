ما حقيقة ارتباط كيم كارداشيان ولويس هاميلتون بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 03:29 مساءً - كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، بأن النجمة كيم كارداشيان قضت عطلة نهاية الأسبوع الماضي في احد الفنادق في بريطانيا، وذلك برفقة صديقها لويس هاميلتون "بطل الفورملا 1".

كيم كارداشيان ولويس هاميلتون

كشفت الصحيفة البريطانية، بأن كيم كارديسيان سافرت بطائرتها الخاصة من لوس أنجلوس إلى مطار أكسفورد وذلك من أجل قضاء عطلة ناهية الأسبوع، وذلك في فندق ونادي إستيل مانور بمنطقة كوتسوولدز، برفقة صديقها لويس هاميلتون بعيد عن الأضواء.

حقيقة ارتباط كيم كارداشيان ببطل الفورملا 1

أشارت الصحيفة مؤخرًا، "إنه على الرغم من الإجراءات المشددة على رحلة كاراديشيان، ولكن الخبر تسرب بسبب حقائبها الكبيرة واستعانتها بحراس شخصيين تواجدوا في المنتجع".

وأضافت بأن هذا اللقاء بين هاميلتون وكاراديشيان ربما يكون تمهيدي للإعلان عن علاقتهم، حيث كان الثنائي ليلة رأس السنة في أسبانيا في مطعم ماتسوهيسا، بدون الكشف عن أي تفاصيل.

علاقة كارداشيان وهاميلتون منذ عام 2014

في نفس السياق، فارتبط اسم كادراشيان مع هاميلتون بعلاقة صداقة منذ عام 2014، حيث ظهر الثنائي في عدد من المناسبات المختلفة مع شركاء لهم سابقين، وكذلك قد ظهروا سويًا في أكثر حفل وعروض أخرى.