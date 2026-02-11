الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 72,045 شهيداً و171,686 مصاباً.

خروقات إسرائيلية ترفع حصيلة الشهداء رغم وقف النار

وذكرت الوزارة في بيانها أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 8 شهداء بينهم 3 انتشال من تحت الركام، إضافة إلى 20 مصاباً.



ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب مئات الخروقات عبر القصف وإطلاق النار، ما أسفر عن 591 شهيداً و1,578 مصاباً منذ ذلك التاريخ.



وأشارت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.



الاتفاق الذي أنهى حرباً استمرت عامين، خلّف دماراً هائلاً طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.