الرياض - كتبت رنا صلاح

اعتداءات المستوطنين تجبر 15 أسرة فلسطينية على ترك منازلها قرب أريحا

وقالت مصادر فلسطينية، إن العائلات المتضررة اضطرت لمغادرة مساكنها، ضمن منظمة "اسطيح"، تحت تهديد المستوطنين الذين جرفوا الأراضي المجاورة لمنع المواطنين من استخدامها.



وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال 25 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني.



كما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، بحسب بيان دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.