الرياض - كتبت رنا صلاح - ضغط نواب ديمقراطيون في الكونجرس الأميركي الثلاثاء على كبار مسؤولي الهجرة في إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الإجراءات الصارمة التي اتخذها الرئيس الجمهوري، وذلك في أول جلسة استماع من نوعها منذ مقتل مواطنين أميركيين اثنين في مينيسوتا وسط معارضة متزايدة لسياسة ترامب المتعلقة بالترحيل الجماعي.

ديمقراطيون يضغطون على إدارة ترامب بشأن إنفاذ قوانين الهجرة

وواجه المسؤولون، وهم أعلى المسؤولين في ثلاث وكالات تشرف على إنفاذ قوانين الهجرة، انتقادات متكررة من الديمقراطيين في لجنة الأمن الداخلي بعد أن أطلق ضباط هجرة اتحاديين الرصاص على رينيه جود وأليكس بريتي في مينيابوليس.

وصعد ترامب من حملته العدائية لإنفاذ قوانين الهجرة في مينيابوليس في يناير كانون الثاني، مما أدى إلى اشتباكات بين ضباط هجرة ملثمين وسكان معارضين لعمليات الاعتقال واسعة النطاق التي طالت الكثير من الأشخاص الذين ليس لديهم سجل جنائي، بما في ذلك عائلات وأطفال. وسارع كبار مسؤولي إدارة ترامب إلى وصف جود وبريتي بأنهما "إرهابيان محليان"، لكن أدلة الفيديو تناقضت مع تلك التعليقات.

وأصبحت تداعيات القتل نقطة تحول للديمقراطيين بعد أشهر من تكثيف إنفاذ قوانين الهجرة ودفعتهم إلى تعليق تمويل وزارة الأمن الداخلي الأميركية في يناير كانون الثاني والموافقة على تمديد تمويل قصير الأجل ينتهي يوم الجمعة.

ويقول الديمقراطيون إن وكالة الهجرة والجمارك يجب أن تخضع للإصلاح وطالبوا بإزالة الأقنعة وارتداء كاميرات على الجسم وإعطاء الأولوية للتركيز على المجرمين.

ودعا رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، الجمهوري أندرو جاربارينو، في كلمته الافتتاحية إلى إجراء تحقيق شامل في مقتل مواطنين أميركيين اثنين في ولاية مينيسوتا.

وقال جاربارينو "يجب إجراء تحقيق شامل ونزيه... أتوقع من كل شاهد أن يبقي هذه اللجنة على اطلاع كامل أثناء سير التحقيقات... وأثناء سير هذه التحقيقات، لا يمكن للمسؤولين والقادة المنتخبين التسرع في إصدار الأحكام".