الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,063 شهيدا، و171,726 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72063

وأفادت وزارة الصحة، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية شهيدان، و11 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبيّنت وزارة الصحة أن إجماليّ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 603، وإجمالي عدد الإصابات إلى 1,618، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.