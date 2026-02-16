الرياض - كتبت رنا صلاح - وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين.

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى جنيف للمشاركة في المباحثات مع واشنطن

وتبدأ هذه الجولة الثانية من المحادثات "غير المباشرة" الثلاثاء بوساطة عُمانيّة، بحسب طهران، بعد جولة أولى عُقدت في مطلع شباط/ فبراير في سلطنة عُمان في ظل تهديد أميركي بالتدخل عسكريا.



وأعلن عراقجي في منشور على "إكس": "إنني في جنيف حاملا أفكارا حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف" مضيفا: "ما ليس مطروحا على الطاولة هو الرضوخ للتهديد".



وأعلن التلفزيون الإيراني عبر "تلغرام" الاثنين أن "وزير الخارجية وصل إلى جنيف على رأس وفد دبلوماسي وتقني لإجراء الجولة الثانية من المباحثات حول النووي".



ومن المقرّر أن يعقد عراقجي محادثات أيضا مع نظيريه السويسري والعُماني، كما سيلتقي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي ومسؤولين دوليين آخرين، وفق ما أفادت به الخارجية والتلفزيون الرسمي.



ومن الجانب الأميركي، أكّد البيت الأبيض مساء الأحد أن موفد الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيحضران إلى جنيف للمشاركة في المحادثات، كما سيشاركان لاحقا في مفاوضات برعاية الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا.