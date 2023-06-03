أخبار اليمن : وفاة شابين إفريقيين غرقاً في حواجز مائية بالبيضاء

وفاة شابين إفريقيين غرقاً في حواجز مائية بالبيضاءتوفي شابان من الجنسية الإفريقية، غرقاً في حواجز مائية في حادثتين منفصلتين بمحافظة البيضاء.

وقالت شرطة محافظة البيضاء في تقريرها، إن الشابين عبدي عمر ونجاش أحمد -من الجنسية الإفريقية- توفيا غرقاً في حاجز مائي اصطناعي - حفرة تحفظ مياه الأمطار - أحدهما في مديرية الرياشية والآخر في مديرية العريش، أثناء قيامهم بالسباحة.

وتأتي الحادثة بعد سلسلة حوادث غرق مماثلة شهدتها العديد من المحافظات اليمنية خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، وتسببت بوفاة العشرات غالبيتهم من الأطفال، وذلك بالتزامن مع موسم الأمطار وامتلاء السدود والحواجز المائية.