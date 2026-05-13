إلغاء امتحان طالب فى جميع المواد بالهرم بعد ثبوت غشه على الموبيل

إلغاء امتحان طالب فى جميع المواد بالهرم بعد ثبوت غشه على الموبيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 09:30 مساءً - أعلنت إدارة الهرم التعليمي إلغاء امتحان طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة السلام التجريبية للعام الدراسي 2025 / 2026 في جميع المواد، في ضوء ثبوت استخدامه للهاتف المحمول الخاص به بحمام المدرسة، أثناء سير امتحان المستوى الرفيع (اللغة الإنجليزية)، وذلك في ضوء نص المادة الثالثة فقرة (د) من القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.

 

 

 

وتابعت الإدارة في بيان لها أنه تقرر إحالة ملاحظان بإحدى اللجان إلى التحقيق العاجل، وذلك لتقاعسهما وإهمالهما في أداء العمل داخل اللجنة الامتحانية، وعدم الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، الأمر الذي يُعد إخلالًا جسيمًا بواجبات العمل ويستوجب المساءلة القانونية الفورية.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام إدارة الهرم التعليمية، بضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية لسير أعمال الامتحانات بكل حزم وشفافية.

 

وأكدت إدارة الهرم التعليمية أن أي محاولة للإخلال بانضباط اللجان أو التهاون في تطبيق التعليمات سيتم التعامل معها بمنتهى الحسم، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وهيبة العملية التعليمية.

 

 

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

