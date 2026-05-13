رئيس وزراء جمهورية بوروندي وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير

رئيس وزراء جمهورية بوروندي وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 07:24 مساءً - استقبل المتحف المصري الكبير نيستور نتاهونتويي، رئيس وزراء جمهورية بوروندي، وحرمه، والوفد المرافق، وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر.

 

وكان في استقبال الضيوف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، حيث رحّب بهم وقدم عرضًا موجزًا عن المتحف وما يضمه من كنوز أثرية فريدة، إلى جانب ما يقدمه من خدمات متطورة للزائرين.

وتضمنت الزيارة الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، وقاعات العرض الرئيسية، التي تضم 12 قاعة تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى قاعات الملك توت عنخ آمون، والتي تعرض مقتنيات الملك الذهبي كاملة لأول مرة في مكان واحد، بأسلوب عرض تفاعلي متميز.

وفي ختام الزيارة، أعرب الضيوف عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من كنوز أثرية ومقتنيات فريدة، مشيدين بسيناريو العرض المتحفي وروعة تنفيذه.

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

