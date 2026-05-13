مصرع عنصرين شديدي الخطورة في مواجهة أمنية بأسوان بسبب التنقيب عن الذهب

مصرع عنصرين شديدي الخطورة في مواجهة أمنية بأسوان بسبب التنقيب عن الذهب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 07:24 مساءً -  

لقي عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في المناطق الجبلية بمحافظة أسوان، عقب تورطهما في أعمال تنقيب غير مشروع عن خام الذهب والإتجار بالمخدرات والأسلحة.

 

وقالت وزارة الداخلية إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، كشفت قيام المتهمين بممارسة أعمال البلطجة وفرض النفوذ داخل مناطق التنقيب العشوائي عن الذهب، إلى جانب حيازة أسلحة نارية غير مرخصة والإتجار في المواد المخدرة.

 

وأضافت الوزارة أن المتهمين سبق اتهامهما والحكم عليهما في قضايا تتعلق بالقتل والشروع في القتل والمخدرات والأسلحة النارية والسرقة بالإكراه.

 

وأوضحت أنه عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي أثناء تواجدهما بإحدى المناطق الجبلية في أسوان، حيث بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مقتلهما خلال التعامل.

 

وأسفرت العملية عن ضبط رشاشين «جرينوف»، و4 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، إضافة إلى كميات من مخدري الحشيش والبانجو وذخائر متنوعة.

 

وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية للمضبوطات بنحو 3 ملايين جنيه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

