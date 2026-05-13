الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى كل من جمهوريتي كينيا وأوغندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 09:30 مساءً - عاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله إلى أرض الوطن مساء اليوم، بعد زيارة إلى كل من جمهورية كينيا، حيث شارك سيادته في أعمال قمة أفريقيا - فرنسا، وأجرى لقاءات مع عدد من القادة الأفارقة والمسؤولين الدوليين، وكذلك إلى جمهورية أوغندا، حيث عقد سيادته مباحثات ثنائية مع الرئيس الأوغندي.