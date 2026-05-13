تفاصيل أشهر كلاسيكيات كأس العالم على مر التاريخ قبل إنطلاق مونديال 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 07:24 مساءً - شهدت بطولة كأس العالم على مدار تاريخها الطويل، العديد من المغامرات والمفاجآت على مر مباريات البطولة الأهم كرويا، تعتبر أيقونة الكلاسيكيات، فى تاريخ كرة القدم، وذلك حسبما نشر موقع وكالة الأنباء رويترز تفاصيل مجموعة مصورة من هذه المباريات .

حملت المباريات في أحداثها المزيد من الإثارة والندية ولن تمحى من ذاكرة كل من عاصرها من جماهير كرة القدم، وذلك قبل نسخة مونديال 2026 التي ستنطلق في 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك على الترتيب.

رصدت الصور النادرة حالات عدة فى غاية الإثارة منها :

- نهائي لكأس العالم في أوروجواي عام 1930.

- تسليم الملكة إليزابيث الثانية كأس العالم لقائد منتخب إنجلترا في ملعب ويمبلي عام 1966.

- تسجيل جيف هيرست الهدف الرابع والثالث لمنتحب إنجلترا أمام ألمانيا الغربية بمونديال 1996.

- هدف أندريس إنييستا في مرمى هولندا فى نهائي كأس العالم 2010 .

- هزيمة البرازيل التاريخية أمام ألمانيا 7-1 في مونديال 2014.

- ليونيل ميسي يرفع كأس العالم 2022

بوبي مور يتبادل القميص مع بيليه أسطورة البرازيل في مونديال 70

احتفال المنتخب الأمريكي

مباراة إنجلترا وتشيكوسلوفاكيا بمونديال 1982

دونجا قائد البرازيل يحتفل مع السامبا بلقب مونديال 1994 بعد الفوز على إيطاليا

احتفال فرنسا بلقب كأس العالم 2018 بعد الفوز على كرواتيا