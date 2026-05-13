تفاصيل أشهر كلاسيكيات كأس العالم على مر التاريخ قبل إنطلاق مونديال 2026

تفاصيل أشهر كلاسيكيات كأس العالم على مر التاريخ قبل إنطلاق مونديال 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 07:24 مساءً - شهدت بطولة كأس العالم على مدار تاريخها الطويل، العديد من المغامرات والمفاجآت على مر مباريات البطولة الأهم كرويا، تعتبر أيقونة الكلاسيكيات، فى تاريخ كرة القدم، وذلك حسبما نشر موقع وكالة الأنباء رويترز تفاصيل مجموعة مصورة من هذه المباريات .

 

حملت المباريات في أحداثها المزيد من الإثارة والندية ولن تمحى من ذاكرة كل من عاصرها من جماهير كرة القدم، وذلك قبل نسخة مونديال 2026 التي ستنطلق في 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك على الترتيب.

 

رصدت الصور النادرة حالات عدة فى غاية الإثارة منها :

- نهائي لكأس العالم في أوروجواي عام 1930.

- تسليم الملكة إليزابيث الثانية كأس العالم لقائد منتخب إنجلترا في ملعب ويمبلي عام 1966.

- تسجيل جيف هيرست الهدف الرابع والثالث لمنتحب إنجلترا أمام ألمانيا الغربية بمونديال 1996.

- هدف أندريس إنييستا في مرمى هولندا فى نهائي كأس العالم 2010 .

- هزيمة البرازيل التاريخية أمام ألمانيا 7-1 في مونديال 2014.

-  ليونيل ميسي يرفع كأس العالم 2022

[223]قائد منتخب إنجلترا، بوبي مور، يتبادل القمصان مع بيليه، لاعب منتخب البرازيل، بعد مباراتهما في المجموعة الثالثة، عام ١٩٧٠. (صورة من وكالة رويترز)

 بوبي مور يتبادل القميص مع بيليه أسطورة البرازيل في مونديال 70

 

احتفال المنتخب الأمريكي

 [423]صورة جوية لأول نهائي لكأس العالم، في أوروغواي، عام 1930. (صورة من وكالة رويترز)

أول نهائي لكأس العالم في أوروجواي عام 1930

 

 هزيمة البرازيل أمام ألمانيا 7-1 في مونديال 2014

 

[623]أحرز جيف هيرست، لاعب منتخب إنجلترا، ثلاثيةً بتسجيله الهدف الرابع لإنجلترا ضد ألمانيا الغربية في المباراة النهائية عام 1966. (صورة من وكالة رويترز)

 تسجيل جيف هيرست الهدف الرابع والثالث لمنتحب إنجلترا أمام ألمانيا الغربية بمونديال 1996

 

[923]الملكة إليزابيث الثانية تُسلّم كأس العالم لقائد منتخب إنجلترا، بوبي مور، في ملعب ويمبلي عام ١٩٦٦. (صورة من وكالة رويترز)

الملكة إليزابيث الثانية تُسلّم كأس العالم لقائد منتخب إنجلترا في ملعب ويمبلي عام 1966

 

[1023]سجّل الإسباني أندريس إنييستا هدفًا في مرمى حارس مرمى هولندا مارتن ستيكيلينبورغ في الدقيقة 116 من نهائي كأس العالم 2010. رويترزمايكل كورين

هدف أندريس إنييستا في مرمى هولندا فى نهائي كأس العالم 2010

 

 

[1423]ردة فعل برايان روبسون، لاعب منتخب إنجلترا، بعد إضاعته فرصة تسجيل هدف محقق خلال مباراة فريقه ضد تشيكوسلوفاكيا ضمن المجموعة الرابعة عام ١٩٨٢. (صورة من وكالة

مباراة إنجلترا وتشيكوسلوفاكيا بمونديال 1982

 

[2023]قائد منتخب البرازيل، دونغا، يقود فريقه المنتصر في جولة احتفالية بعد فوزه في المباراة النهائية على إيطاليا، عام ١٩٩٤. (صورة من وكالة

دونجا قائد البرازيل يحتفل مع السامبا بلقب مونديال 1994 بعد الفوز على إيطاليا 

 

[2323]يحتفل الفرنسيون عثمان ديمبيلي، وبريسنيل كيمبيمبي، وألفونس أريولا بالفوز في المباراة النهائية على كرواتيا، 2018

احتفال فرنسا بلقب كأس العالم 2018 بعد الفوز على كرواتيا 

 

