أخبار اليمن : 3 انتصارات ودية للأحمر الصغير في المكلا

3 انتصارات ودية للأحمر الصغير في المكلايواصل المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تدريباته المكثفة استعداداً لتدشين مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا بنسختها الحادية عشرة، والتي تقام منافساتها في الأردن خلال الفترة (2 - 11) سبتمبر المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 9 منتخبات توزعت على ثلاث مجموعات حيث تضم المجموعة الأولى منتخب الأردن والعراق ولبنان، وضمن المجموعة الثانية منتخب اليمن والسعودية وسلطنة عُمان، وفي المجموعة الثالثة فلسطين وسوريا والبحرين.

وكثف منتخب اليمن للناشئين تدريباته الفنية والبدنية ضمن معسكره الإعدادي بمدينة المكلا محافظة حضرموت، إذ لعب خلال المعسكر حتى الآن 3 مباريات ودية، حقق الانتصار في جميعها.

وجاءت أولى وديات الأحمر الصغير أمام فريق هلال فوه، فاز فيها بهدف نظيف، وانتصر في مواجهته الثانية مع فريق شعب حضرموت بهدفين لهدف، كما فاز في مواجهته الودية الثالثة أمام أهلي غيل باوزير بهدف نظيف.

ويتطلع ناشئو اليمن إلى الحفاظ على لقب البطولة، بعد أن نجح في التتويج بنسخة عام 2023 في عُمان، وفي الدمام عام 2021م.