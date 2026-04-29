نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز تقفز في أوروبا بعد تقارير عن تصعيد أمريكي ضد إيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 09:13 مساءً - _قفزت أسعار الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا بأكثر من خمسة بالمئة اليوم الأربعاء، عقب تقرير إعلامي أفاد بأن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية، وبعد أن حذرت إيران من “عمل عسكري لم يسبق له مثيل” رداً على استمرار الولايات المتحدة في احتجاز السفن المرتبطة بها.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لتمديد الحصار على الموانئ الإيرانية في محاولة لإجبار طهران على الاستسلام.

