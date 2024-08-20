أخبار اليمن : الشريف يعزي بوفاة الحاج أحمد الرصين

الشريف يعزي بوفاة الحاج أحمد الرصين
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج أحمد أحمد الرصين، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته للدكتور محمد أحمد الرصين عضو اللجنة الدائمة، والشيخ صادق أحمد الرصين وباقي أفراد الأسرة وكافة آل الرصين بمديرية عمران محافظة عمران في هذا المصاب.
وأشاد الشريف، بمناقب الفقيد، حيث كان أحد مشائخ عمران، وأحد الشخصيات المؤتمرية والاجتماعية المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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