أخبار اليمن : أمطار مستمرة في هذه المناطق.. وتحذير للمواطنين

أمطار مستمرة في هذه المناطق.. وتحذير للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة ومرتفعات وسهل تهامة وسواحل محافظتي الحديدة، وتعز.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من غرب كل من صعدة وصنعاء، حجة، المحويت، عمران، البيضاء، عدن والمهرة.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي في المعافر-تعز: 0.8ملم، طور الباحةـ لحج: 0.7، عتق: 0.1ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ومرتفعات وسهل تهامة والسواحل الجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من مخاطر التواجد والمجازفة في عبور الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الافقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب.

كما حذر من مخاطر الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة سيما في المنحدرات والطرقات الجبلية نتيجة استمرار هطول الأمطار.