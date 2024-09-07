أخبار اليمن : الجوع يلتهم 37 طفلاً في غزة

الجوع يلتهم 37 طفلاً في غزةاستشهدت طفلة فلسطينية، ظهر اليوم، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب سوء التغذية، ونقص العلاج، ليرتفع عدد من ارتقوا بسبب سوء التغذية إلى 37 طفلاً.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، إن الطفلة يقين الأسطل توفيت نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات.

وكانت المنظمة الأممية للطفولة (يونيسيف) قد أعلنت أمس الجمعة أن أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في القطاع بات "يتجاوز الكارثي".

ويواجه سكان قطاع غزة مجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، بسبب تواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، في ظل عدم اكتراث الكيان الإسرائيلي بالمطالبات الدولية ومن محكمة العدل الدولية بوقف العدوان وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر.