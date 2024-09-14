أخبار اليمن : منظمة: 4 آلاف عملية بتر جراء حرب الإبادة الصهيونية في غزة

منظمة: 4 آلاف عملية بتر جراء حرب الإبادة الصهيونية في غزةأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن عدد عمليات البتر في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الصهيونية الظالمة وصل إلى 4050 عملية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها: "إن عدد عمليات بتر الأطراف في غزة بفعل الحرب بلغت ما بين 3105 و4050 عملية".

جدير ذكره أن العدو الصهيوني يواصل عدوانه على قطاع غزة للشهر الـ12 على التوالي، فيما تخطى عدد الشهداء 40 ألف، والإصابات نحو 100 ألف مصاب عدد كبير منها عانى من بتر الأطراف.

