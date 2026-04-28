وزير النقل: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتعزيز الشراكة مع روسيا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 06:13 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل كامل الوزير، وزير النقل، نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس الروسي للملاحة البحرية، وإيجور ليفينتين، مساعد رئيس روسيا الاتحادية، والوفد الرسمي رفيع المستوى المرافق، والذي ضم ممثلين عن كبرى الشركات الروسية المتخصصة في مختلف مجالات النقل البحري، وذلك بحضور فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، وقيادات وزارة النقل، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير النقل بالوفد الروسي، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون في مجالات النقل والبنية التحتية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي، مشيرًا إلى العمل على توسيع الشراكة في مجالات تطوير الموانئ، والسكك الحديدية، والنقل اللوجستي، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد بين البلدين.

وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود قناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية العالمية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأشار إلى تنفيذ وزارة النقل عددًا من الممرات اللوجستية الدولية التنموية المتكاملة للربط مع دول الجوار، وكذلك الربط بين مناطق الإنتاج والموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، في إطار استراتيجية متكاملة، بالتوازي مع إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع.

ولفت إلى وجود فرص استثمارية واعدة للتعاون المستقبلي، من خلال إنشاء ممر لوجستي يضم محطة حاويات في ميناء على البحر المتوسط وأخرى على البحر الأحمر، مع إنشاء مناطق صناعية ولوجستية في الظهير، لتخزين وتصنيع المنتجات الروسية سواء الصناعية أو البترولية أو الحبوب، وربطها بخط ملاحي من الموانئ الروسية على البحر الأسود إلى الممر الشمالي، بالإضافة إلى التعاون في إنشاء ترسانة لتصنيع السفن، وتسهيل صيانة السفن التجارية الروسية في مصر.

من جانبه، أعرب نيكولاي باتروشيف عن سعادته بزيارة مصر، مشيدًا بقوة العلاقات المصرية الروسية، ومؤكدًا أهمية الموقع الجغرافي لكل من البلدين، بما يجعلهما محورين رئيسيين في الممرات اللوجستية الدولية، مشيرًا إلى إمكانية تحويل مصر إلى مركز للشحن والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد ضرورة وضع خارطة طريق لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات النقل البحري، وبناء السفن، وممرات النقل الدولية، والبنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، إلى جانب التعاون في مجالات النفط والحبوب والغاز الطبيعي والمسال، وتبادل الخبرات في النقل واللوجستيات، والعمل على زيادة عدد السفن التي ترفع العلم المصري.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الشركات بالوفد الروسي مجالات التعاون المقترحة، والتي تشمل إقامة خطوط ملاحية بين الموانئ المصرية والروسية، والتعاون في توطين صناعة وبناء السفن للأغراض التجارية في مصر، وتصميم وإنشاء أحواض بناء السفن، ومعدات المكونات البحرية، إلى جانب بناء السفن النهرية الكهربائية، وتأهيل الكوادر البحرية في مجال بناء السفن بالتعاون مع كبرى الجامعات الروسية.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات بين المختصين خلال الأيام المقبلة لوضع خارطة طريق لتنفيذ المشروعات المقترح التعاون فيها بين البلدين في مختلف مجالات النقل البحري التجاري وتوطين صناعة السفن.

