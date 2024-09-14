أخبار اليمن : الموت يغيب فنانة مصرية مشهورة

الموت يغيب فنانة مصرية مشهورةرحلت منذ ساعات الفنانة ناهد رشدي، والتي كانت فتحت قلبها للحديث عن مرضها وجلوسها في المنزل في تصريحات تلفزيونية قبل وفاتها، حيث قالت أنها لا تحب أن تعلن عن المرض الذي تعاني منه، لانها لا تريد أن يشمت فيها أحد، مؤكدة أن المرض كشف لها عن حاقدين وكارهين وأشخاص أرادوا أن “تتهد وبيتها يتخرب” على حد قولها.

وأشارت ناهد رشدي أن “هناك بعض الاشخاص استكتروا عليها أن يتفرغ زوجها لرعايتها في فترة مرضها لمدة عامين”.

وكان فزع الوسط الفني والجمهور المصري والعربي على خبر صادم، وهو وفاة الفنانة الكبيرة ناهد رشدي، بعد صراع مع المرض وفي يوم عيد ميلادها 14 سبتمبر، حسبما أكدت الفنانة وفاء صادق في نعيها للراحلة على حسابها بموقع فيس بوك.

وأطلق الجمهور اسم “سنية” بنت المعلم عبد الغفور البرعي، عليها وذلك بسبب ارتباطهم الشديد بشخصية سنية التي قدمتها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع الراحل نور الشريف وعبلة كامل.

لعبت الراحلة ناهد رشدي العديد من الأدوار حيث شاركت فيما يقارب ال ٢٠٠ عمل، وقدمت شخصية والدة ام الشهيد احمد المنسي في مسلسل الاختيار عام ٢٠٢٠، وشاركت كبار النجوم في مسلسلات ارابيسك وساكن قصادي وهوانم جاردن سيتني وتمضي الايام وواحة الغروب وغيرها من الاعمال المتميزة.