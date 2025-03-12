أخبار اليمن : حركة الجهاد تشيد بقرار استئناف الحظر البحري

حركة الجهاد تشيد بقرار استئناف الحظر البحريأشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بقرار القوات المسلحة اليمنية، استئناف عملياتها ضد سفن الكيان الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي.

وأوضحت في بيان، أن ذلك "يمثل خطوة جريئة تهدف للضغط على الكيان ورعاته من أجل إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر".

ورحبت الحركة بهذا الموقف الشجاع الذي يُعبّر عن أصالة الشعب اليمني وشجاعته في نصرة أهلنا في قطاع غزة ودعمه لقضية شعبنا الفلسطيني ومقاومته، ويُؤكد وحدة الموقف ضد الاحتلال والظلم.

كما أشادت، بموقف الشعب اليمني، الذي أثبت من خلال هذا الإعلان، التزامه الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ومساندة مقاومته في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر.

ودعت حركة الجهاد، الشعوب العربية والإسلامية كافة إلى اتخاذ مواقف مماثلة تُعزز صمود شعبنا وتُساند حقوقه المشروعة.