ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 06:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، تضمن قيام طالب بالتعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 مايو الجارى تبلغ لمركز شرطة أجا من إحدى المستشفيات بإستقبالها مدرس بإحدى المدارس الكائنة بدائرة المركز، مصاب بسحجات وجروح متفرقة بالوجه والرقبة"، وبسؤاله قرر بقيام أحد الطلاب بالمدرسة بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" مما أدى لحدوث إصابته، حال قيامه بإصطحابه لعرضه على مدير المدرسة لقيامه بأعمال شغب داخل المدرسة.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.