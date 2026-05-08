أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنـذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطـول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجـزاء من محافظـات الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، المحويت، سهل تهامة.
ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، البيضاء ومرتفعات لحج وأبين.
وقد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية حيث تتـراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 - 41 درجة مئوية.
وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.
كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.
ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة.
