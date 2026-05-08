لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد أربعة أشخاص بينهم امرأتان، وإصابة 8 آخرين بينهم امرأة، اليوم الجمعة، إثر غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت بلدة في قضاء صور جنوبي البلاد، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طورا قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى 4 شهداء من بينهم سيدتان، و8 جرحى من بينهم سيدة".

ومنذ الثاني من مارس الماضي، صعّد العدو الإسرائيلي، عدوانه الإجرامي على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية والأعيان المدنية، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى ونزوح نحو مليون ونصف مواطن لبناني.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ منتصف إبريل الماضي، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يرتكب خروقات يومية للاتفاق.