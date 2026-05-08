طريقة ٤-٢-٤ للحصول على بشرة صافية في ١٠ دقايق

طريقة ٤-٢-٤ للحصول على بشرة صافية في ١٠ دقايق

الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة

الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة

الرئيسان السيسى وماكرون يشاهدان فيلما عن نشأة وتأسيس جامعة سنجور فى مصر

الرئيسان السيسى وماكرون يشاهدان فيلما عن نشأة وتأسيس جامعة سنجور فى مصر

الرئيس السيسى يعرب عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية

الرئيس السيسى يعرب عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيود

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيود

الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار

الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار

ماكرون يشيد بحجم التبادل التجارى والاستثمارات الفرنسية بمصر وتطلع فرنسا لتعميق الشراكة

ماكرون يشيد بحجم التبادل التجارى والاستثمارات الفرنسية بمصر وتطلع فرنسا لتعميق الشراكة

الرئيس السيسي يرحب بزيارة ماكرون: تعكس تميز علاقات الصداقة المصرية الفرنسية

الرئيس السيسي يرحب بزيارة ماكرون: تعكس تميز علاقات الصداقة المصرية الفرنسية

مباراة الكلاسكو غداً.. تعرف على حكم مباراة برشلونة...

مباراة الكلاسكو غداً.. تعرف على حكم مباراة برشلونة...

صفقة محمد صلاح تقترب من الحسم.. نادٍ أوروبي...

صفقة محمد صلاح تقترب من الحسم.. نادٍ أوروبي...

الرئيسية أخبار مصرية

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 07:33 مساءً - باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع عدد من المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في ضربات أمنية متلاحقة شنتها وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، وأسفرت عن ضبط مبالغ مالية من العملات الأجنبية والمحلية تجاوزت قيمتها 11 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة لمواجهة تجارة العملة خارج القنوات الرسمية.

 

 

تفاصيل الـ 24 ساعة خلال رحلة القبض

كشفت التحقيقات أن المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ متنوعة من (الدولار الأمريكي، اليورو، والريال السعودي)، بالإضافة إلى ملايين الجنيهات المصرية، وذلك أثناء قيامهم بعمليات استبدال العملة "دليفري" وبأسعار تختلف عن السعر المصرفي.

 

 

 

اعترافات المتهمين أمام النيابة

من جانبها واجهت النيابة المتهمين بتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول "بيزنس السوق السوداء".

وكانت وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية موجعة ومباغتة لأباطرة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، والذين يسعون لتحقيق أرباح حرام على حساب استقرار البلاد.

 

 

ملحمة أمنية شاملة

وشنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكبرة استهدفت أوكار المتاجرين بالعملة والمضاربين بأسعارها. وأسفرت هذه المجهودات المكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط عن ضبط عدد كبير من القضايا، ومصادرة عملات أجنبية متنوعة تتجاوز قيمتها المالية 11 مليون جنيه مصري.

 

 

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

وزارة الصحة: فحص 9.7 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن فقدان السمع

أخبار ذات صلة

0 تعليق