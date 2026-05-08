كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 07:33 مساءً - باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع عدد من المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في ضربات أمنية متلاحقة شنتها وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، وأسفرت عن ضبط مبالغ مالية من العملات الأجنبية والمحلية تجاوزت قيمتها 11 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة لمواجهة تجارة العملة خارج القنوات الرسمية.

تفاصيل الـ 24 ساعة خلال رحلة القبض

كشفت التحقيقات أن المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ متنوعة من (الدولار الأمريكي، اليورو، والريال السعودي)، بالإضافة إلى ملايين الجنيهات المصرية، وذلك أثناء قيامهم بعمليات استبدال العملة "دليفري" وبأسعار تختلف عن السعر المصرفي.

اعترافات المتهمين أمام النيابة

من جانبها واجهت النيابة المتهمين بتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول "بيزنس السوق السوداء".

وكانت وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية موجعة ومباغتة لأباطرة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، والذين يسعون لتحقيق أرباح حرام على حساب استقرار البلاد.

ملحمة أمنية شاملة

وشنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكبرة استهدفت أوكار المتاجرين بالعملة والمضاربين بأسعارها. وأسفرت هذه المجهودات المكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط عن ضبط عدد كبير من القضايا، ومصادرة عملات أجنبية متنوعة تتجاوز قيمتها المالية 11 مليون جنيه مصري.