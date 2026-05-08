تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 06:30 مساءً - يقترب النجم المصري محمد صلاح من إسدال الستار على رحلته التاريخية مع ليفربول، بعدما أعلن رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، لينهي مشواراً استمر تسعة أعوام حافلة بالإنجازات والأرقام الاستثنائية داخل ملعب أنفيلد.

 

 

محمد صلاح يرحل عن ليفربول

وبات مستقبل قائد منتخب مصر محل اهتمام واسع خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتباط اسمه بعدد من الوجهات الكبرى، سواء في الدوري السعودي أو الأمريكي، مع تزايد التكهنات حول خطوته المقبلة عقب نهاية تجربته في الكرة الإنجليزية.

 

وشهدت الأسابيع الماضية اهتمام عدة أندية سعودية بالتعاقد مع محمد صلاح، يتقدمها النصر والاتحاد والقادسية، في إطار سعيها لضم أحد أبرز نجوم الكرة العالمية، لكن التطورات الأخيرة كشفت عن دخول منافس جديد على خط المفاوضات، بعدما أبدى نادي فنربخشة التركي اهتماماً كبيراً بالحصول على خدمات النجم المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة قد تتحول إلى العنوان الأبرز للانتخابات الرئاسية المرتقبة داخل النادي التركي خلال الصيف المقبل.

 

 

 

 

 

محمد صلاح مطلوب في فنربخشة التركي

ووفقاً لما أورده موقع فوتوماك التركي، فإن المرشحين لرئاسة فنربخشة يسعون إلى تقديم مشاريع رياضية ضخمة لكسب دعم الجماهير، ويأتي اسم محمد صلاح في مقدمة الأهداف التي يتم التعويل عليها لإشعال السباق الانتخابي داخل النادي.

 

ويستعد فنربخشة لعقد جمعية عمومية استثنائية خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل لاختيار رئيس جديد للنادي، وسط تحركات مكثفة خلف الكواليس لرسم ملامح سوق الانتقالات قبل انطلاق الموسم الجديد.

 

وأشار التقرير إلى أن المرشحين البارزين، وعلى رأسهم عزيز يلدريم وهاكان صافي، بدأوا بالفعل التواصل مع وكلاء عدد من النجوم الكبار، غير أن محمد صلاح يبقى الهدف الأكثر إثارة وطموحاً بالنسبة لهاكان صافي بشكل خاص.

 

 

 

فنربخشه يضع محمد صلاح بين أعلى اللاعبين أجراً في أوروبا

وبحسب المصادر ذاتها، فقد فتح صافي خطوط اتصال مباشرة مع المقربين من قائد منتخب مصر، وقدم تصوراً لعقد ضخم يتضمن راتباً سنوياً صافياً يصل إلى 20 مليون يورو، إضافة إلى حوافز ومكافآت كبيرة، وذلك في حال فوزه بالانتخابات وتوليه رئاسة النادي.

 

وسيضع هذا العرض المحتمل محمد صلاح بين أعلى اللاعبين أجراً في أوروبا، كما سيشكل سابقة مالية غير مسبوقة داخل الدوري التركي، في خطوة تعكس حجم الطموحات التي يسعى فنربخشة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

 

ورغم الضجة الكبيرة المحيطة بالعرض التركي، أوضح التقرير أن مستقبل محمد صلاح لا يزال مفتوحاً على عدة احتمالات، في ظل الاهتمام المستمر من أندية الدوري السعودي، إلى جانب عروض من الدوري الأميركي، بينما يفضل اللاعب في الوقت الحالي مواصلة مشواره داخل القارة الأوروبية.

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

