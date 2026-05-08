أخبار اليمن : تحذير من مخطط استيطاني في مطار القدس

تحذير من مخطط استيطاني في مطار القدس
حذّرت محافظة القدس من مغبة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، على مشروع لإقامة مركز تراث استيطاني في موقع مطار القدس الدولي في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن مركز التراث الاستيطاني المزمع المصادقة عليه جاء بمبادرة من وزير التراث في حكومة الاحتلال، الحاخام عميحاي إلياهو، تزامناً مع مرور 50 عاماً على عملية "عنتيبي" العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في أوغندا عام 1976.

وبحسب المقترح، سيُقام المركز في مبنى استقبال مطار القدس الدولي التاريخي، الذي أُنشئ خلال فترة الانتداب البريطاني وتم توسيعه في العهد الأردني، قبل أن يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عقب احتلال القدس عام 1967، ليبقى تحت الاستخدام حتى إغلاقه لاحقاً مع اندلاع انتفاضة الأقصى.

يهدف المشروع إلى تحويل الموقع إلى مركز تراثي وسياحي وتعليمي يخدم الرواية الإسرائيلية في القدس، وفق المحافظة، من خلال إعادة تأهيل مباني المطار القديمة، وعلى رأسها مبنى المسافرين التاريخي، وإنشاء معارض ومرافق توثّق تاريخ الطيران في المدينة، وما تسميه سلطات الاحتلال «تاريخ الاستيطان» في منطقة شمال القدس، التي يطلق عليها الاحتلال مسمى "عطروت" الاستيطاني والمقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

كما يتضمن المشروع جناحا خاصاً "لتخليد ذكرى يوني نتنياهو، شقيق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، التي قُتل خلال العملية، إلى جانب أقسام لعرض تفاصيل العملية التي تعتبرها إسرائيل من أبرز عملياتها العسكرية الخاصة".

ووفق المعطيات الإسرائيلية، ستبلغ تكلفة المرحلة التخطيطية للمشروع نحو 3 ملايين شيكل، سيتم تمويلها من موازنة وزارة التراث الإسرائيلية لعام 2026 التي أُقرت مسبقاً.

