أخبار اليمن : تحذير أممي: النزوح المتكرر في غزة يهدد بتفكك الأسر

تحذير أممي: النزوح المتكرر في غزة يهدد بتفكك الأسرحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأحد، من تصاعد مخاطر تفرّق الأسر في مدينة غزة، في ظل أوامر الإخلاء الجديدة واستمرار النزوح المتكرر، مؤكدة أنها تكثف جهودها لمنع انفصال الأطفال عن ذويهم وتسريع عملية لمّ شمل العائلات.

وأكدت المنظمة، في تدوينه على منصة "إكس" رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التهجير القسري للأطفال والأسر.

وشددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال والأسر سواء اختاروا البقاء أو اضطروا للرحيل، داعية إلى وقف إطلاق النار فوراً، باعتباره السبيل الوحيد لحماية الأطفال والأسر من مزيد من المعاناة والتشريد.

وبدعم أمريكي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 65,283 مدنيا فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,575 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

