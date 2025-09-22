أخبار اليمن : البرتغال تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

البرتغال تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينيةأعلنت البرتغال مساء الأحد، اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية، لتلتحق ببريطانيا وكندا وأستراليا بالإقدام على هذه الخطوة التاريخية.

وأكد باولو رانجيل وزير الخارجية البرتغالي في تصريح له مساء الأحد، أن بلاده تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتراف جمهورية البرتغال بدولة فلسطين، معتبرةً إياه قراراً شجاعاً ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين".

وقالت الخارجية في بيان، أن "الوزارة إذ تشكر البرتغال رئيسا وحكومة وشعبا، فإنها تؤكد على حرص دولة فلسطين لبناء أمتن وأقوى العلاقات الثنائية مع البرتغال وتعزيز التنسيق المشترك في المجالات كافة".

وكانت بريطانيا وكندا وأستراليا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، في خطوة تاريخية وصفت بأنها انتصار للعدالة الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.