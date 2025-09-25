أخبار اليمن : الصحة تكشف عن حصيلة اولية لضحايا العدوان الصهيوني على صنعاء

الصحة تكشف عن حصيلة اولية لضحايا العدوان الصهيوني على صنعاءأعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن استشهاد وإصابة 50 مواطنًا كحصيلة أولية جراء الغارات التي شنها العدو الصهيوني اليوم، على العاصمة صنعاء.

وأكدت وزارة الصحة في بيان استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 48 آخرين.. مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الصهيوني والبحث عن ضحايا.

وأدانت وزارة الصحة بشدة استمرار العدو الصهيوني في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.. مؤكدة أن ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.*سبأنت

